Oito novos ônibus vão começar a circular na zona norte de Porto Alegre até o fim do primeiro semestre 

Até o final do primeiro semestre, os usuários do transporte público, em especial, da zona norte de Porto Alegre, terão novos ônibus à disposição. A empresa Nortran, que faz parte do consórcio MOB, comprou oito veículos por meio de financiamento do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE). A compra, no valor de R$ 5,29 milhões, foi publicada nesta terça-feira (18) no Diário Oficial da União.