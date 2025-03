Para reforçar as operações da Estação de Bombeamento de Água Tratada (Ebat) Padre Cacique, uma obra do Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae) gera transtornos aos motoristas que circulam da Zona Sul em direção ao centro de Porto Alegre. Diariamente, entre 9h e 16h, parte da Avenida Pinheiro Borda está sendo bloqueada para abertura do solo e implantação de uma nova adutora (tubulação de água) de 600 milímetros.

O trabalho é parte de um projeto iniciado em 2022, quando o Dmae implementou outra adutora para interligar dois reservatórios de água, a partir da Avenida Wenceslau Escobar. A segunda fase da obra, partindo da Avenida Chuí, começou em agosto de 2024. O serviço é executado pela Acepar, com supervisão da DW Engenheria. O contrato tem vigência até novembro de 2025, quando o departamento pretende entregar a obra. O investimento é de R$ 17,4 milhões.

"O objetivo da obra é a substituição da tubulação existente, que está instalada desde a década de 1950. Com isso, a recorrência de fugas d’água será minimizada — e, consequentemente, haverá menos intervenções no sistema. Ou seja: os períodos de desabastecimento serão reduzidos. Além disso, a nova rede tem um diâmetro maior, possibilitando aumento de vazão", disse o Dmae em nota enviada à reportagem de Zero Hora.

A região da Avenida Pinheiro Borda tem um solo rochoso, o que impacta o andamento do trabalho. No passado, existia uma pedreira no local. A obra atual exige a remoção do asfalto. Depois, é feita a escavação e desmonte da rocha, através de perfurações no solo e detonação por meio de uma tecnologia chamada "pyroblast", que substitui o uso de explosivos. Segundo o Dmae, a solução permite que a rocha seja destruída com mais precisão.

O reassentamento do solo está sendo feito logo após a escavação para liberar a pista para os carros ao final do dia. A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) é quem faz a sinalização.

A obra ainda se estenderá até a Ebat na Avenida Padre Cacique, junto ao Parque Marinha do Brasil. O Dmae garante que não haverá desabastecimento de água na região durante os trabalhos.