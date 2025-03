Reajuste na tarifa dos táxis de Porto Alegre começa a ser analisado

O pedido havia sido feito em janeiro, mas somente na última sexta-feira (14), os representantes da categoria foram recebidos pelo diretor-presidente da EPTC, Pedro Bisch Neto. Segundo o presidente do Sindicato dos Taxistas de Porto Alegre, Luiz Nozari, a prefeitura já confirmou que vai haver o aumento solicitado. É necessário apenas aguardar a publicação no Diário Oficial do município.