Explosões em subestação de energia deixam moradores da zona norte de Porto Alegre às escuras

Explosões em uma subestação de energia no bairro Cristo Redentor, na zona norte de Porto Alegre , deixaram moradores sem luz na madrugada desta quarta-feira (19). De acordo com a CEEE Equatorial , nenhum cliente era afetado no início da manhã.

De acordo com relatos, as primeiras explosões foram registradas por volta da 1h e os bombeiros foram acionados pouco depois para combater as chamas no local. Equipes de manutenção da concessionária foram enviadas ao local e conseguiram restabelecer o fornecimento de energia a todos os clientes até as 4h33min desta quarta-feira.