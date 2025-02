"Cachoeira" se forma dentro de casa com temporal em Viamão

O temporal de domingo (16) deixou um rastro de problemas para moradores de Viamão , na região metropolitana de Porto Alegre. No bairro Jardim Krahe, uma família foi surpreendida por uma "cachoeira" que se formou e invadiu a casa onde moram.

A cena foi registrada em vídeo. Nas imagens, é possível ver um grande volume de água da chuva, misturada com areia, adentrando e percorrendo todos os cômodos da residência.

— Acordei com a água invadindo a casa. Até tentamos abrir um buraco pra água sair, mas veio muito areia junto. A prefeitura tinha colocado saibro aqui no sábado, então, essa areia veio com a água da chuva — conta Amonrha Souza.