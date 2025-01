Dragagem do canal de Itapuã atinge 50% de conclusão

A dragagem do canal de Itapuã, entre Viamão e Barra do Ribeiro, na região metropolitana de Porto Alegre, atingiu 50% de conclusão, informou a Portos RS na manhã desta quarta-feira (29). Os trabalhos iniciaram no dia 26 de novembro após três navios de carga ficarem encalhados em decorrência do acúmulo de sedimentos depois da enchente de maio.