Sem interessados, prefeitura de Porto Alegre prorroga edital de adoção da Praça Garibaldi

Moradores do entorno reclamam que Praça Garibaldi apresenta sinais de deterioração.

A Secretaria de Parcerias de Porto Alegre confirmou, nesta segunda-feira (9), que não recebeu propostas de interessados em adotar e revitalizar a Praça Garibaldi, no bairro Azenha. O edital de chamamento público havia sido divulgado em 21 de novembro e o prazo para o recebimento de propostas terminou às 18h.

Com a falta de interessados, o município já planeja estender o edital por mais 15 dias . O espaço fica entre a avenida Erico Verissimo, a avenida Venâncio Aires e a rua José do Patrocínio.

A ação da prefeitura ocorre após Zero Hora mostrar que o local tinha sinais de deterioração . Moradores da região também reclamaram da condição do espaço e da falta de segurança.

A secretária Ana Pellini aponta que o período de lançamento do edital pode ter contribuído para a falta de interessados. Ela ressalta que, no fim do ano, o empresariado fica menos disposto a contribuir e esse pode ter sido o fator principal para o não recebimento de propostas.