Identificado motociclista eletrocutado ao se enroscar em fio energizado em Canoas

Rua tinha bloqueio, mas a polícia vai investigar as circunstâncias do acidente.

Soares estava sozinho na moto Honda Bros, quando o acidente aconteceu às 6h30min , na Rua Guaporé, próximo ao cruzamento com a Rua Ceará, no bairro Mathias Velho.

Matheus será velado a partir das 22h desta segunda-feira, na capela ecumênica de Canoas, no bairro Mathias Velho. O horário do sepultamento do motociclista não foi divulgado pelos familiares que entraram em contato com a reportagem de Zero Hora.