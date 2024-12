Furto de disjuntores deixa farmácia distrital do Bom Jesus, na Capital, sem luz e sem atendimentos

Devido ao furto de todos os disjuntores, a farmácia distrital do bairro Bom Jesus, na zona leste de Porto Alegre, está sem atendimento ao público nesta quinta-feira (12). O local está sem energia elétrica. A unidade não vai abrir durante esta sexta-feira (13) em razão do impacto na estrutura.

A população pode buscar atendimento nas demais farmácias distritais da cidade. As unidades mais próximas do local afetado são as farmácias distritais IAPI, no bairro Passo d’Areia, e a Murialdo, no Partenon.