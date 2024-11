O navio Mount Taranaki, operado por uma empresa argentina, está encalhado no canal de Itapuã, entre os municípios de Viamão e Barra do Ribeiro, há pelo menos 36 horas. A embarcação ficou impedida de seguir viagem rumo a Porto Alegre por causa do baixo fluxo de água no começo da manhã de quinta-feira (31) e segue sem previsão de ser removida do local.