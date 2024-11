No Parque Marinha do Brasil, em Porto Alegre, ocorreu a 30ª edição da Corrida Pela Vida na manhã deste domingo (10). O evento, organizado pelo Instituto do Câncer Infantil (ICI), atraiu 1,5 mil corredores e 10 mil inscritos para uma caminhada e corrida kids em prol das crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer. O número de participantes foi recorde nos 30 anos de realização da corrida.