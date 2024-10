Susto Notícia

Urubu invade residência no bairro Menino Deus, em Porto Alegre; veja vídeo

A ave, que mede entre 56 e 74 centímetros, pulou para dentro do apartamento no nono andar do prédio localizado na Rua Coronel André Belo. Especialista acredita que o animal tenha entrado na residência em busca de um local para se abrigar do calor

22/10/2024 - 17h01min Atualizada em 22/10/2024 - 17h40min