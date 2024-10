Incentivo ao voto Notícia

Porto Alegre altera feriado do servidor público para evitar aumento da abstenção no segundo turno

Governo do Estado e as prefeituras de Caxias do Sul e Santa Maria anunciaram a mesma medida. Canoas e Pelotas, por outro lado, manterão a folga na data original

17/10/2024 - 10h50min