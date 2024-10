Promover uma agricultura mais sustentável. Esse é um dos objetivos do curso de Agroecologia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS). Desenvolvido no campus Restinga da instituição, a graduação estará disponível a partir do primeiro semestre de 2025 e surgiu de uma demanda dos próprios estudantes. As inscrições estão abertas até segunda-feira, dia 14 de outubro.