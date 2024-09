O Corpo de Bombeiros verificou que o prédio de 12 andares que pegou fogo no final da manhã desta quarta-feira (5) na Avenida Borges de Medeiros, no Centro Histórico de Porto Alegre, estava com o Plano de Prevenção contra Incêndio (PPCI) irregular e não tinha alvará dos bombeiros. Segundo o tenente-coronel Alexandre Nunes, comandante regional do Corpo de Bombeiros, o local tinha somente os itens mínimos de prevenção.