As mulheres por trás do Acampamento Farroupilha; assista

No novo episódio do Perimetral Podcast, o foco é a liderança feminina no Acampamento Farroupilha de Porto Alegre, um dos eventos mais tradicionais do Estado. Em plena Semana Farroupilha, três mulheres estão à frente da organização: Preta Luchsinger, prefeita do Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, Carla Deboni, diretora da concessionária que administra o espaço, e Liliana Cardoso, secretária de Cultura e presidente da Comissão dos Festejos Farroupilhas em 2024. O episódio explora suas histórias e desafios na condução dessa "cidade temporária" que transforma a capital gaúcha durante o mês de setembro.