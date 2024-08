Nesta semana, o Perimetral Podcast recebe os atores e comediantes Dig Verardi e Fernanda Fuchs, criadores do perfil "Malhassaum" no Instagram. O episódio mostra como a dupla passou a fazer sátiras do jeito de falar porto-alegrense e, desde então, virou sucesso com uma comédia que mistura humor local, nostalgia e observações sobre diferentes regiões do Brasil.