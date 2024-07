Um caneco cheio de amizade com seus humanos e muita disposição para brincar com pelúcias. Assim é descrito o cãozinho Chope, último pet em um abrigo criado por voluntários para proteger animais de estimação resgatados durante a enchente de maio em Porto Alegre. Com a desmobilização do espaço provisório, que chegou a abrigar 50 bichinhos, Chope precisa de um lar definitivo.