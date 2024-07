O trânsito sofrerá alterações nesta segunda-feira (15) no bairro Chácara das Pedras, em Porto Alegre. Uma obra em uma rede pluvial do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) causará o bloqueio do cruzamento das avenidas João Wallig com Teixeira Mendes a partir das 8h e deve durar 60 dias.