O nível do Guaíba voltou a ficar abaixo da cota de alerta no centro de Porto Alegre nesta segunda-feira (1º), após 12 dias. A medição feita pelo Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH), da Agência Nacional de Águas (ANA), na Usina do Gasômetro ultrapassou os 3m15cm no dia 19 de junho e seguiu acima desta marca até as 22h30min desta segunda, quando atingiu 3m14cm.