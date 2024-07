Corpo de Bombeiros teve dificuldades para acessar partes do Morro Santana durante combate a incêndio

O combate ao incêndio que atingiu uma extensa área vegetal do Morro Santana, na zona leste de Porto Alegre, na quarta-feira (3), representou um desafio para o Corpo de Bombeiros. O motivo foram os acessos íngremes e estreitos para os caminhões e veículos de maior porte em diversos pontos, o que obrigou a corporação a optar por trilhas em meio ao mato para chegar até os focos com fogo. A comunidade da região reclama de suposta demora no atendimento da ocorrência.