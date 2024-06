Além de pilhas de lixo e entulhos, do cheiro ruim e da cor de barro nas paredes, prejuízos milionários fazem parte do rastro que a enchente deixou no 4º Distrito, em Porto Alegre. O futuro da região é o tema do Perimetral Podcast desta semana. O programa recebe o o geógrafo e membro do movimento Recupera 4D, Raí Nunes dos Santos, e o produtor e sócio do Grezz, Rafael Rhoden.