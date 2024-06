O projeto envolvendo experiência de imersão e visita a um antigo Boeing 737-200 da Varig não tem prazo para começar. Estacionado desde 8 de abril em um terreno público pertencente à prefeitura de Porto Alegre, ao lado do Estádio Beira-Rio e da Avenida Padre Cacique, o avião chama a atenção de quem passa pelo local. A aeronave será utilizada para atividades de entretenimento. A ideia era abrir as portas para o público em 1° de maio, mas a data precisou ser adiada em função da enchente no RS.