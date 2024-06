Um ônibus da empresa Trevo pegou fogo na Rua Doutor Pereira Neto, no bairro Camaquã, na zona sul de Porto Alegre, no começo da manhã desta quarta-feira (5). As chamas destruíram o coletivo. No nomento em que o incêndio começou havia apenas o motorista e um passageiro dentro do veículo. Ninguém ficou ferido.