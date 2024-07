Com aproximadamente cinco anos, Barney já é considerado um cão adulto. Durante a enchente de maio, ele se perdeu da família e acabou em um abrigo. Mas neste sábado (29), a vida mudou e Barney voltou a ter um lar. O vira-latas caramelo foi adotado pela aposentada Sônia Motta, 70 anos, durante a feira de adoção de cães e gatos que ocorre pelos próximos 30 dias no estacionamento do Shopping Total.