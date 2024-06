A Justiça deu um novo prazo de 60 dias para que mais de cem pessoas deixem o prédio do antigo hotel Arvoredo, na Rua Fernando Machado, no Centro Histórico de Porto Alegre. São famílias dos bairros Humaitá, Sarandi e Arquipélago, e também de Eldorado do Sul, na Região Metropolitana, que afirmam que foram atingidas pela enchente.