Quase dois meses após o incêndio na Pousada Garoa, em Porto Alegre, o Instituto-Geral de Perícias (IGP) estimou nesta terça-feira (18) que o laudo será assinado nos próximos dias. Conforme o IGP, os peritos estão revisando a versão final do documento. Das 10 pessoas que morreram em decorrência do fogo da madrugada do dia 26 de abril, sete foram identificadas até o momento.