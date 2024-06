Militares atuam em força-tarefa que está retirando das ruas de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, tambores que continham produtos químicos quando a enchente começou. Milhares de embalagens, em razão da força das águas, pararam dentro das residências ou em cima de telhados de moradores do bairro Fátima. As informações são do Jornal Nacional, publicadas no g1.