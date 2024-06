Com problemas desde a semana passada, a Estação de Tratamento de Água (ETA) São João, responsável pelo abastecimento de água em 35 bairros da zona norte de Porto Alegre, segue operando com vazão reduzida na manhã desta segunda-feira (10). Entre quarta e quinta-feira, foi necessário iniciar a limpeza manual do local devido ao excesso de lixo acumulado no gradeamento.