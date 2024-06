Moradores de Porto Alegre que não estiverem de acordo com os valores cobrados na conta de água referente ao mês de maio, com pagamento em junho, podem entrar em contato com o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae). A assessoria de imprensa da autarquia informa que o sistema está passando por um processo de integração, o que fez com que algumas faturas fossem emitidas com problemas.