O avanço do Guaíba fez com que ao menos 60 pessoas fossem retiradas de casa em Eldorado do Sul. De acordo com a prefeitura, 50 residências foram esvaziadas entre a noite de domingo (23) e a manhã desta segunda-feira (24) nos bairros Saint-Souci, Sol Nascente e Itaí. Todos foram para casas de parentes.