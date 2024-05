Com a água ainda na marca dos dois metros em diversos pontos do Sarandi, na zona norte de Porto Alegre, a moradora da Vila Nova Brasília Anita Carpes acessou a região de barco neste sábado (25) para conferir a situação das residências. Assim como outras pessoas que vivem no bairro, ela está preocupada com a condição da sua casa e aguarda uma operação do Exército para conferir os danos causados pela enchente.