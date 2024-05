Entra em operação neste domingo (18), em Porto Alegre, a primeira bomba flutuante cedida pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). O equipamento será instalado próximo à Estação de Bombeamento de Água Pluvial (Ebap) número 9, no dique do Sarandi, ao lado da freeway, e ajudará a drenar a água no bairro. A instalação estava marcada para o sábado, mas foi adiada.