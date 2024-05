Nas três semanas em que os resgates de sobreviventes vindos do bairro Humaitá, na zona norte de Porto Alegre, se intensificaram, o principal caminho de acesso de barco foi a descida do viaduto José Eduardo Utzig pela Rua Souza Reis, no bairro São João. Na lateral esquerda, os socorristas que adentravam às águas se deparavam com a placa vermelha com o logo do atacado Vantajão resistindo à inundação que abraçou o prédio.