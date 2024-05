As linhas de ônibus de Porto Alegre rumo a Pelotas e à Costa Doce serão retomadas a partir desta quinta-feira (16). As rotas haviam sido suspensas na terça, em virtude dos alagamentos na BR-116, no acesso a Eldorado do Sul. Todas as viagens vão partir da rodoviária provisória da Capital, no Terminal Antônio de Carvalho, no bairro Agronomia.