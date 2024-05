A tensão tomou conta das pessoas que estavam próximas da Fiergs, na zona norte de Porto Alegre, com o extravasamento do dique no Arroio Feijó, que contém a água na região. Informações desencontradas de que que a estrutura havia rompido — o que foi posteriormente negado pelo prefeito da Capital, Sebastião Melo —, a população começou a entrar em desespero. A orientação é de que os moradores deixem a região, mesmo sem o rompimento.