O Hospital de Pronto Socorro de Canoas deverá passar por uma vistoria técnica na primeira semana do mês de junho. Engenheiros da prefeitura, do hospital Albert Einstein e do Instituto de Administração Hospitalar e Ciências da Saúde (IAHCS), que administra o local, irão verificar a estrutura do prédio. O HPS de Canoas precisou ser evacuado no dia 4 de maio por causa da enchente e desde então segue fechado.