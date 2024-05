A forte chuva na manhã desta sexta-feira (10) trouxe pânico a alguns moradores que, por opção, seguiam ilhados em suas casas na Zona Norte de Porto Alegre. O tempo ruim convenceu esses residentes a deixar a região, atingida pelas cheias que assolam a Capital desde a última semana. Com o auxílio do Corpo de Bombeiros e de voluntários, as novas operações de resgate foram bem-sucedidas, salvando inclusive mais idosos e animais.