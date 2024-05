A prefeitura de Porto Alegre informou na terça-feira (7) que investiu mais de R$ 108,8 milhões em obras relacionadas à prevenção de enchentes e ao alívio de alagamentos em 2023. O montante inclui intervenções para melhoria no sistema de proteção contra cheias e no manejo da água da chuva, a manutenção do sistema de drenagem e a retirada de sedimentos de arroios, segundo o Executivo municipal.