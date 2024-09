A Agência Mundial Antidoping (Wada) anunciou neste sábado que entrou com recurso na Corte Arbitral do Esporte (CAS) contra a decisão da Itia (Agência Internacional de Integridade do Tênis) que absolveu o tenista Jannik Sinner após ele ter dois testes dados como positivos para a substância clostebol. O episódio aconteceu em março deste ano. Se aceito, o número um do mundo pode pegar até dois anos de suspensão.