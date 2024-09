A primeira vitória do Ypiranga no quadrangular da Série C do Brasileirão veio em um momento crucial. Após empatar três partidas e perder uma, o Canarinho superou o Athletic por 2 a 1, neste sábado (28), no Colosso da Lagoa, em Erechim, e vai para a última rodada com chances de conquistar o acesso inédito à Segunda Divisão nacional.