Um princípio de incêndio atingiu o nono andar do prédio do Hospital São Lucas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) durante a noite desta quarta-feira (17), na zona leste de Porto Alegre. Segundo o Corpo de Bombeiros, o caso foi registrado por volta das 20h, em uma unidade de internação. Conforme a instituição de saúde, a situação não interfere nos serviços do hospital.