A revitalização da pista de skate da Praça do IAPI, na zona norte de Porto Alegre, poderá ser conferida neste sábado (6), a partir das 14h. Na ocasião, o espaço será entregue pela prefeitura e já receberá uma competição de best trick. Trata-se de um campeonato em que os skatistas disputam a melhor manobra em obstáculos. Atrações do esporte na Capital, como Bruno Melão, João Richter e Votan Molossi, participarão do evento.