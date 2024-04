O Instituto-Geral de Perícias (IGP) identificou cinco das 10 vítimas do incêndio que atingiu a pousada Garoa na Avenida Farrapos, no bairro Floresta, em Porto Alegre, na madrugada desta sexta-feira (24). De acordo com o órgão, são quatro corpos do sexo masculino e um feminino. As identidades não foram divulgadas devido às restrições impostas pela Lei Geral de Proteção de Dados e em respeito às famílias, que serão comunicadas diretamente.