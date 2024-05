A Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul (DPE/RS) ajuizou ação, nesta terça-feira (30), solicitando a indisponibilidade dos bens e bloqueio de contas bancárias da pousada Garoa e de seu proprietário André Luis Kologeski da Silva, em Porto Alegre. Um incêndio deixou 10 mortos e 15 feridos, na madrugada de sexta-feira (26), na unidade localizada na Avenida Farrapos, no bairro Floresta.