Uma mulher foi atropelada na Avenida Divisa, no bairro Cristal, em Porto Alegre, na manhã deste sábado (2). O condutor do veículo, um Peugeot 206 preto, fugiu do local sem prestar atendimento. O caso aconteceu por volta de 6h40min. O trecho encontra-se totalmente bloqueado durante esta manhã.