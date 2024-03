Uma audiência de mediação entre o iFood e o Sindicato dos Motociclistas e Ciclistas Profissionais do Rio Grande do Sul (Sindimoto-RS) terminou em acordo no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-4). A plataforma se comprometeu a disponibilizar, a partir de 18 de março, dois locais para descanso dos entregadores em Porto Alegre.