Nesta Sexta-feira Santa (29), será realizada a 65ª edição da encenação da Paixão de Cristo no Morro da Cruz, como parte das celebrações dos 252 anos de Porto Alegre. As atividades terão início às 14h30min com uma missa no Santuário São José do Murialdo. A partir das 15h30min, terá lugar a encenação, seguida pela procissão e o auto de fé, contando com a participação de um grande elenco composto por artistas profissionais.