Em atividade na Cidade Baixa há mais de uma década, o bar Mondo Cane já sobreviveu a algumas trocas de proprietários. Após fechar as portas durante a pandemia de covid-19 e reabrir ao final da crise sanitária, o pub novamente está à venda. O inusitado é que o futuro dono possa vir a ser um ex-funcionário do local, dispensado por corte de gastos no pós-pandemia.