Mesmo com interdição parcial, o Conselho Tutelar da Microrregião 4, no bairro Partenon, na Zona Leste de Porto Alegre, retomou as operações na manhã desta quarta-feira (27), após o cumprimento de garantias dadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS) ao Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP).